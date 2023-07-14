Банк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Банк России ожидает ускорения инфляции в России в ближайшие месяцы, сообщает RT со ссылкой на регулятора.



С учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается, что годовая инфляция составит 4,5—6,5% в этом году и будет на уровне 4% в следующем и в дальнейшем.

— Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года, — указывается в сообщении.

Показатель инфляции в России остается одним из самых низких в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что с января по начало июля этого года инфляция составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении показатель не превысил 3,5%.

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Маргарита Головатенко