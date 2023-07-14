Татарстан не получил субсидии на инвестпроекты по созданию глэмпингов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан не вошел в список получателей субсидий на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, выделяемых российским регионам по результатам конкурса Минэкономразвития России для предоставления и распределения в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета, сообщили в Госкомитете республики по туризму.



Субсидию получат регионы, которые не получали ее в 2022 году, а еще новые регионы России. В прошлом году Татарстану выделяли субсидию в размере 271,1 млн рублей. На эти средства в Казани и еще девяти районах создали 18 загородных объектов отдыха вместимостью более 800 человек.

— Будем бороться за получение финансирования на создание новых модульных средств размещения в случае выделения дополнительного финансирования, — указали в комитете.

Первый «инвестиционный транш» государства почти в 300 млн рублей, выделенный на возведение модульных гостиниц, привел к двукратному росту количества глэмпингов в Татарстане. «К началу предстоящего летнего сезона дополнительно откроется 218 каркасных сооружений на 700 койко-мест, что является абсолютным рекордом с советских времен», — рассказывали «Реальному времени» в Госкомитете РТ по туризму. Однако прогнозная стоимость размещения — от 6 тысяч до 24 тысяч рублей в сутки в зависимости от формата объекта — пока не позволяет отнести этот вид отдыха к массово доступному.

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Маргарита Головатенко