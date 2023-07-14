В Казани проходит товарищеский матч между женскими сборными России и Ирана по футболу — фото

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Центральном стадионе в Казани проходит товарищеский матч между женскими сборными России и Ирана по футболу. Он стартовал в 15.30.

За сборную России по футболу выступает уроженка Татарстана и полузащитник команды «Челси» Алсу Абдуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В стартовом составе команды также Диана Пономарева, Елизавета Семенова, Анна Беломытцева, Диана Памен Тчато, Алена Андреева, Марина Федорова, Яна Шеина, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В субботу, 15 июля, в Казани пройдет матч за Суперкубок России по футболу. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.



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Татьяна Демина