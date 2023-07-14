В Татарстане в начале лета ускорилась годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в июне 2023-го годовая инфляция составила 2,21%. Она ускорилась впервые с начала года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с маем 2023 года потребительские цены в июне в Татарстане увеличились на 0,61%. По отношению к декабрю прошлого года они выросли на 2,5%.

Продукты питания и непродовольственные товары в годовом выражении подешевели — на 0,15% и 0,09% соответственно. Услуги подорожали на 9,44%, а плодоовощная продукция — на 0,12%.

По сравнению с маем потребительские цены на продукты питания в республике выросли на 0,07%, на непродовольственные товары — на 0,92%, а на услуги — на 0,89%. Плодоовощная продукция за месяц подешевела на 1,88%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По отношению к декабрю 2022 года потребительские цены в регионе на продукты питания подскочили на 2,04%, на непродовольственные товары — на 1,22%. Услуги подорожали на 5,16%, а плодоовощная продукция — на 12,6%.

Базовый индекс потребительских цен в июне 2023 года составил 0,86% в годовом выражении и 0,67% в месячном. Он исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



Напомним, в январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.

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Татьяна Демина