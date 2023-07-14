В России рассмотрят вопрос о статусе частных военных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России рассмотрят вопрос о статусе частных военных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков после слов главы государства о том, что «Вагнера» юридически не существует, так как нет закона о ЧВК.

— По крайней мере, этот вопрос будет на рассмотрении, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

О том, что ЧВК «Вагнер» не существует» юридически, потому что в России «нет закона о частных военных организациях», Владимир Путин заявил накануне журналисту «Коммерсанта». При этом он подтвердил, что «группа есть».

Напомним, в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлениями, которые в ФСБ расценили как фактические «призывы к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В итоге в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа», которое позже, после достижения договоренностей благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прекратили.

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Татьяна Демина