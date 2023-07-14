Источник: в «Татмелиорации» проводят обыски по делу о налогах на 120 млн рублей

В ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» проводятся обыски, сообщает источник «Реального времени».

Обыски связаны с расследованием нового налогового дела. На месте работают сотрудники БЭП и СК: проводится изъятие документов, в помещение не пускают посторонних.

Еще один источник нашего издания сообщил, что у силовиков возникли основания для подозрений в укрытии от уплаты в бюджет более 120 млн рублей.

Телефоны самой организации не отвечают. В МВД и Следкоме пока не комментируют информацию.



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Маргарита Головатенко