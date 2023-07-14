Женская сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Женская сборная России по футболу обыграла команду Ирана. Товарищеский матч, проходивший на Центральном стадионе в Казани, завершился со счетом 4:0.

Счет в матче открыла уроженка Татарстана и полузащитник команды «Челси» Алсу Абдуллина. Она забила гол на 28-й минуте матча.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В первом тайме голы за сборную России также забили Анна Беломытцева и Валерия Бизенкова. Первый там закончился со счетом 3:00.

Второй тайм начался с гола, забитого в ворота сборной Ирана. Однако судья усмотрел нарушение и его не засчитали.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Четвертый гол в ворота сборной Ирана во втором матче забила Наталья Машина.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в стартовом составе сборной России также выступали Диана Пономарева, Елизавета Семенова, Диана Памен Тчато, Алена Андреева, Марина Федорова, Яна Шеина.



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Татьяна Демина