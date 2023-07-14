Владимир Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критически важных объектов

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России дополнительные меры защиты критически важных объектов, сообщили в пресс-службе Кремля.



Он отметил, что на совещании будут представлены два доклада, после чего передал слово директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову.

На прошлой неделе Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вопросы касались действий некоторых стран и путей преодоления сложностей:

— Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы, — говорил глава государства.

Месяц назад глава государства обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что необходимо принять меры для недопуска нарушения внутриполитической безопасности в России.

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Маргарита Головатенко