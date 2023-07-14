Казань предложит военную службу по контракту экстремалам и шопоголикам

Интерактивные пункты рекрутинга в ВС РФ могут появиться в экстрим-парке «Урам» и торговом центре KazanMall

Разобрать автомат, примерить бронежилет, поуправлять дроном и получить собственный позывной могут предложить посетителям торговых центров и общественных пространств в Казани. Как стало известно «Реальному времени», первые интерактивные пункты набора добровольцев на военную службу по контракту могут появиться в торговом центре KazanMall и экстрим-парке «Урам». Если будет эффект — добавятся новые локации. Разработкой концепции проекта и работой «в поле» занимается агентство «Муста ярви» экс-бренд-директора «Татспиртпрома» Натальи Перттунен. Активное продвижение службы по контракту в Татарстане началось примерно месяц назад, однако число заявок от желающих записаться в ряды ВС РФ уже возросло, причем кратно, утверждают знакомые с ситуацией источники «Реального времени».

С прицелом на горожан

Татарстан активизировал работу по набору желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах. С марта этого года начала работу круглосуточная горячая линия «117» по вопросам заключения контракта на службу в Вооруженных силах РФ. В июле открылся центр отбора будущих контрактников в Казани «Батыр» и был запущен специальный промосайт «Герои Татарстана», где собрана подробная информация о возможностях для добровольцев и их семей. Параллельно проводится масштабная рекламная кампания в СМИ, соцсетях, на цифровых платформах и в «наружке».

Сообщается, что контрактной службой в Татарстане в основном интересуются прошедшие службу мужчины, женщины с медицинской специальностью и иностранцы, для которых это шанс ускоренного получения российского гражданства. При этом, как утверждают источники «Реального времени», тяжелее всего процесс набора желающих идет в городах — Казани и Набережных Челнах. Да и в целом Татарстану приходится прилагать беспрецедентные усилия в наборе добровольцев. Сказывается эффект выполнения плана по мобилизации и обеспечения боевой службы сразу двух добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга».

В июле открылся центр отбора будущих контрактников в Казани «Батыр». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Для того чтобы вовлечь городскую аудиторию и заинтересовать ее армией, в Казани в скором времени могут открыться современные пункты набора добровольцев. В качестве первых вероятных площадок для их размещения предварительно определены экстрим-парк «Урам» на Кремлевской набережной и торговый центр KazanMall.

Специалисты «черного озера»

Концептуально этот проект пока находится на стадии разработки и согласования. На уровне правительства Татарстана его, как и всю масштабную кампанию по набору контрактников в республике в целом, курирует первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Оперативной работой занимается команда компании «Муста ярви».

Musta jarvi — «черное озеро» по-фински. Компания учреждена в ноябре прошлого года четырьмя физлицами. Основным бенефициаром является алкомиллиардер Ришат Шайхулов, владелец дистрибьютора ТД «Россич» с выручкой за 2022 год в размере 3,7 млрд рублей (данные «СПАРК»). У него 32,2% уставного капитала ООО «Муста ярви», 30,8% контролирует Ринэль Нуретдинов, у Натальи Перттунен — 24,7%, у Антона Хромушкина — 12,3%.

В качестве одной из первых вероятных площадок для пунктов набора добровольцев определен экстрим-парк «Урам». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Непосредственной реализацией проекта «Герои Татарстана» занимается команда во главе с Перттунен, которая является директором «Муста ярви». Ее имя хорошо известно на рынке рекламы и маркетинга, но в сегменте FMCG, поскольку она (вместе с другими партнерами по «Муста ярви) работала в команде Ирека Миннахметова в должности бренд-директора «Татспиртпрома». Разработкой Перттунен и Ко считается, например, один из флагманских для предприятия продуктов — водка Tundra.

Получить комментарии «Муста ярви» в ходе подготовки материала «Реальному времени» не удалось. Шайхулов также оказался недоступен.

Рекрутинг по последнему слову, и не только на СВО

По данным источников «Реального времени», новые казанские пункты набора в контрактники точно будут отличаться от тех, что развернуты в военкоматах, будут работать «по последнему слову» рекрутинга в Вооруженные силы и с использованием лучшего опыта, в том числе недружественных стран. Помимо прочего, предполагается, что там можно будет познакомиться с образцами вооружений и снаряжения, получить консультацию по видам и родам войск, подобрать для себя подходящий вариант прохождения службы, поуправлять беспилотником или его симулятором, а также, может быть, сразу получить персональный позывной.

Новые казанские пункты набора в контрактники точно будут отличаться от тех, что развернуты в военкоматах. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Возможно, на площадке пунктов рекрутинга помимо кадровых военных будут работать волонтеры и промоутеры. Источники «Реального времени» сообщают, что набор контрактников на участие в СВО является приоритетной, но не единственной задачей.

— Параллельно со спецоперацией есть большие задачи по кадровому обеспечению другой военной инфраструктуры. Например, на западной и восточной границах России. Конечно, СВО — это приоритет. Особенно если у добровольца есть боевой опыт и востребованная военная специальность, — говорит источник «Реального времени».