Правительство России расширило список подлежащих контролю наркотических средств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны, 21 новой позицией. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Уточняется, что теперь в перечень вошли особо опасные для здоровья вещества из числа бензодиазепинов, опиоидов, фенилалкиламинов и синтетических каннабиноидов.

В правительстве объяснили, что решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов