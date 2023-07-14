Рустам Минниханов обсудил развитие проектов в Татарстане с Игорем Шуваловым
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Стороны обсудили проекты, которые реализуются в республике. В частности, речь зашла о развитии инфраструктуры в моногородах.
— Татарстан активно сотрудничает с ВЭБ.РФ. При вашей поддержке в Иннополисе строятся два современных технопарка. Крупные инфраструктурные проекты реализуются по линии моногородов, — передает слова Минниханова его пресс-служба.
Также собеседники вспомнили Универсиаду-2013. Десять лет назад Шувалов возглавлял оргкомитет соревнований.
— В эти дни исполняется 10 лет с момента проведения Универсиады в Казани. В ходе подготовки к Студенческим играм в Казани было построено и реконструировано более 500 объектов, — напомнил Минниханов.
В завершение встречи Шувалова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
В Казани в ближайшие дни планируют отметить десятилетие летней Универсиады, которую город принимал в 2013 году. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал это «спортивным уик-эндом».
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