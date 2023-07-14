Рустам Минниханов обсудил развитие проектов в Татарстане с Игорем Шуваловым

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Стороны обсудили проекты, которые реализуются в республике. В частности, речь зашла о развитии инфраструктуры в моногородах.

— Татарстан активно сотрудничает с ВЭБ.РФ. При вашей поддержке в Иннополисе строятся два современных технопарка. Крупные инфраструктурные проекты реализуются по линии моногородов, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Также собеседники вспомнили Универсиаду-2013. Десять лет назад Шувалов возглавлял оргкомитет соревнований.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— В эти дни исполняется 10 лет с момента проведения Универсиады в Казани. В ходе подготовки к Студенческим играм в Казани было построено и реконструировано более 500 объектов, — напомнил Минниханов.

В завершение встречи Шувалова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В Казани в ближайшие дни планируют отметить десятилетие летней Универсиады, которую город принимал в 2013 году. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал это «спортивным уик-эндом».

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Айрат Назипов