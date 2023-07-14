В Татарстане утвердили план мероприятий по проведению Года педагога и наставника на второе полугодие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий на второе полугодие 2023 года по проведению в республике Года педагога и наставника. В списке конкурсы, выставки и фестивали.

На протяжении второй половины этого года Татарстан будет участвовать в реализации основных мероприятий по празднованию в России 200-летия со дня рождения Константина Ушинского. На август запланирована Неделя образования, включающая конференцию работников образования и науки, посвящение молодых педагогов в профессию «Учитель», на октябрь — День учителя в рамках Большой учительской недели.

Один из блоков мероприятий посвящен информационной открытости. В списке цикл телепередач «Учитель — это призвание» или «О профессии учителя», встречи с известными педагогами, наставниками, молодыми учителями, победителями профессиональных конкурсов. В СМИ, соцсетях и журналах планируют выпустить цикл публикаций о лучших педагогах и наставниках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В списке также множество форумов и фестивалей. В октябре в Татарстане намерены провести первые Вагизовские чтения и фестиваль педагогических династий республики «Диалог поколений».

Год педагога и наставника в России открылся 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.



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Татьяна Демина