В Татарстане до конца года откроют памятник и сквер Учителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во втором полугодии 2023 года должны установить памятник и создать сквер Учителя. События включили в план основных мероприятий по проведению в республике Года педагога и наставника.

Ответственным исполнителем назначено Министерство образования и науки Татарстана и исполком Казани по согласованию. Учитывая участие последнего органа власти, не исключено, что памятник и сквер появятся в столице республики.

О планах открыть в Татарстане памятник учителю в мае этого года рассказывал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Он считает, что это событие «станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд, напомнит о важной роли учителя в жизни любого человека».



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Год педагога и наставника в России открылся 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.



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Татьяна Демина