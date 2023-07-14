Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Государственная дума 14 июля в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете смены пола в России. Исключение сделано для медицинских вмешательств, необходимых для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Под запрет попали любые хирургические операции, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Не допускается также применять в этих целях какие-либо лекарства.

Россияне также не смогут понять пол в документах гособразца. После вступления закона в силу в стране аннулируют все справки о смене пола, по которым гражданин сделал операцию, но не успел поменять паспорт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В случаев внесения в запись акта гражданского состояния сведений об изменении пола одним из супругов брак аннулируют. Лицам, ранее сменившим пол, запрещается усыновлять, брать под опеку и попечительство детей.



Закон также должен пройти через Совет Федерации. Затем его должен подписать президент страны Владимир Путин.

Напомним, законопроект о запрете операций по смене пола в России внесли в Госдуму в мае 2023 года. Авторами документа стали практически 400 парламентариев.



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Татьяна Демина