До конца года в Татарстане создадут музей образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во втором полугодии 2023 года планируется создать музей образования республики. Событие включили в план основных мероприятий по проведению в республике Года педагога и наставника.

Ответственными исполнителями Кабмин Татарстана назначил Министерство образования и науки республики. По согласованию также привлекут Казанский федеральный университет и органы местного самоуправления региона.

О необходимости создания в Татарстане музея образования в декабре прошлого года говорил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Тему он затронул, говоря о Годе педагога и наставника.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во втором полугодии 2023 года в Татарстане также планируют установить памятник и создать сквер Учителя. Объекты могут расположиться в Казани.



Напомним, Год педагога и наставника в России открылся 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.



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Татьяна Демина