3D-модель Казани создадут до конца 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца 2024 года будет создана 3D-модель Казани. Тестовую модель одного из микрорайонов татарстанской столицы представили мэру Ильсуру Метшину, сообщает мэрия города.



Рассчитывается, что цифровой двойник поможет в принятии решений и планировании. Это касается в том числе строительства жилых домов и социальных объектов. Система сможет посодействовать в контроле за реализацией городских программ и принятии управленческих решений.

Цифровую модель Казани — Комплексную муниципальную геоинформационную систему — начали создавать в 2019 году. Сейчас накопленный в ней объем данных позволяет перейти к следующему этапу — созданию на ее основе 3D-модели города. Это точная копия города со зданиями, инфраструктурными объектами и инженерными коммуникациями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По примеру Москвы, глобально данные ЗD-модели планируют обновлять раз в полгода. По необходимости будут проводить локальные обновления определенных территорий. Это позволит контролировать реализацию важных городских и республиканских программ.

Ильсур Метшин в феврале заявил о продолжении автоматизации процессов выполнения муниципальных услуг:

— [Это] позволит снизить время их предоставления и повысить их качество. Наша задача — создать полноценный цифровой двойник города, модель, построенную на актуальных данных из всех городских информационных систем, — заявил он.



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Маргарита Головатенко