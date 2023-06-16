Итоги дня: выступление Путина на ПМЭФ, Татарстан второй по инвестклимату, анонс отказа от Visa и Masterсard
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 июня:
- Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что инфляция в стране ниже, чем в других западных государствах. Она составляет 2,9% и близка к историческому минимуму.
- Владимир Путин предложил провести амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория на штрафы. Он призвал «полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом».
- Также Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода времени, на который они назначены. Зависеть от того, увеличился доход семьи или нет, они, по его словам, не должны.
- Татарстан занял 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России — 2023. Эту позицию республика удерживает 5 лет подряд. Лидирует по-прежнему Москва.
- На ПМЭФ-2023 состоялась церемония подписания соглашения по «Играм будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Ожидается, что за ними будут следить 300 тысяч человек на трибунах и более 100 миллионов зрителей онлайн по всему миру.
- Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. На встрече они обсуждали ее проект школы фигурного катания в Татарстане. В ближайшее время фигуристка приедет в Казань с готовым предложением.
- Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Оно касается совместного запуска и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов и предполагает строительство в республике центра сортировки мусора и комплекса по обращению с ТКО.
- Дата проведения «Ночного велофеста» перенесена по организационным причинам. Маршрут скорректируют с связи с ограничениями на мосту «Миллениум». Схема движения проходит согласование с ГИБДД и другими задействованными структурами.
- В борьбу за статус действительных членов Академии наук Татарстана включился целый ряд видных деятелей республики. Среди них спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин, глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, ректоры КГМУ и КГАСУ. Выборы пройдут на следующей неделе. Детали — в материале «Реального времени».
- Гендиректор Гознака Аркадий Трачук рассказал, что модернизацию банкнот в России завершат до конца года. Она идет по плану. ЦБ намерен объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов — 1 тысяча и 5 тысяч рублей. До конца года должны представить банкноты, обновленные в логике 100, 200, 2 тысячи рублей.
- Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает установление шестидневной рабочей недели. Но такой график возможен по соглашению сторон.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране порядка 6 млн работающих не получают даже МРОТ. Еще около 12 млн человек не имеют никаких трудовых договоров.
- Министерство финансов России думает об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из страны компаний. На сегодняшний день они обязаны заплатить не менее 10% в федеральный бюджет от половины их рыночной стоимости при выходе из российских активов.
- Татарстан доработает свою инициативу о предоставлении права силовикам составлять протоколы на живущих за границей россиян. Заключение на проект поправок в КоАП подготовили в Совете законодателей при российском парламенте.
- Исполком Казани обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием обязать расторгнуть договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Благотворительным фондом «День добрых дел». Причиной тому стало личное банкротство главы организации, из-за которого она больше не может оплачивать коммунальные счета. Подробности — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана увековечил имя экс-министра здравоохранения Татарстана, заслуженного врача республики Марата Садыкова, присвоив его городской клинической больнице №7 в Казани. Решение приняли по предложению Минздрава Татарстана. Марат Садыков возглавлял «семерку» с 2008 по 2018 год.
- Спасская башня Казанского кремля откроется как общественное пространство в августе этого года. Внутри появится небольшой музей и будет доступ в тело самой башни.
- Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля Visa и Masterсard в стране падает, и в течение трех лет они полностью исчезнут с внутреннего рынка. Люди будут «рассчитываться только своими платежными решениями».
- В Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов в очередной раз вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день. С полным списком лесов, в которые будет сложно попасть можно ознакомиться — по ссылке.
- Власти Казани намерены выделить около 5 млн рублей на капремонт административного здания и благоустройство территории кладбища Ново-Татарское. Детали — в материале «Реального времени».
- Основной ремонт в доме №8/2 на улице Чехова в Казани, где на этой неделе произошел пожар, планируется завершить к 7 июля. Жители четвертого и пятого этажей смогут вернуться в свои квартиры через 3 недели. Если не пострадали трубы, уже сегодня домой смогут прийти проживающие на первых этажах.
- МИД Польши сообщил, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамопосы задержан из-за наличия на борту опасных материалов и незаявленных лиц. Официальный представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что эта ситуация «разочаровывает».
Ключевые события 478-го дня специальной военной операции на Украине:
- Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, участвовавший в СВО, предложил объявить всеобщую мобилизацию. Такую инициативу он объяснил «несправедливостью», с которой сталкиваются участники спецоперации. По его словам, для частично мобилизованных сейчас нет конкретного срока службы, например, один год. С его вводом они смогли бы отправиться осенью к своим семьям, а заменить их бы смогли в ходе другой мобилизации.
- Как сообщает Минобороны России, подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли около н. п. Ровнополь и Урожайное, где были отражены пять атак украинских подразделений. За сутки уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две минометные батареи.
- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак ВСУ около н. п. Первомайское, Петровское и Старомихайловка. Уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.
- На Купянском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп у Новоселовского. В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Невское и Червоная Диброва, а также Серебрянском лесничестве. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США. Нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах.
- Всего с начала спецоперации уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4 652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 018 танков и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 983 единицы автотехники.
- Более 10 тысяч российских военнослужащих в ходе спецоперации получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ. С 1 января по 31 мая этого года за лично уничтоженные 4,4 единицы украинской и западной техники выплаты получили 3,1 тысячи военных. При этом в 2022-м число машин составляло 11 586 единиц, а получивших выплат — 7 тысяч человек.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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