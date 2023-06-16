Рустам Минниханов и Алина Загитова обсудили проект возможной школы фигурного катания в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. Об этом сообщает его пресс-служба.
На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане. В ближайшее время фигуристка приедет в Казань с готовым предложением.
Рустам Минниханов отметил важность использования навыков Алины Загитовой для популяризации спорта среди молодежи в Татарстане:
— Вы — пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым