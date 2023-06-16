Рустам Минниханов и Алина Загитова обсудили проект возможной школы фигурного катания в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта России Алиной Загитовой. Об этом сообщает его пресс-служба.



На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане. В ближайшее время фигуристка приедет в Казань с готовым предложением.

Рустам Минниханов отметил важность использования навыков Алины Загитовой для популяризации спорта среди молодежи в Татарстане:

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Вы — пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ, мы готовы распространить его и на другие виды спорта.

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Маргарита Головатенко