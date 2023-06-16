Минтруд не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе
Минтруд России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в трудовом кодексе, сообщил ТАСС глава ведомства Антон Котяков:
— Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.
Котяков упомянул предложения по четырехдневной рабочей неделе. Глава Минтруда указывал, что рынок труда и действующее законодательство позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы заявляли о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.
Большинство россиян, включая казанцев, выступило против шестидневной рабочей недели. Инициативу поддержали только 8% работодателей и 10% граждан.
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