Исполком Казани через суд выселяет склад благотворительного фонда из городского помещения

Местные власти требуют благотворительную организацию покинуть муниципальное помещение из-за долгов по оплате коммуналки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», исполком Казани обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием обязать расторгнуть договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Благотворительным фондом «День добрых дел». Причиной тому стало личное банкротство главы организации, из-за которого она больше не может оплачивать коммунальные счета. Благотворительный склад «Хорошие руки», который принимает и передает вещи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, может проиграть суд и будет вынужден съехать из помещения, которое ему «подарил» Ильсур Метшин. Подробности — в нашем материале.

Благотворительный фонд не платил по счетам почти 6 лет

Исковое заявление от МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани» было подано 9 февраля текущего года. Согласно ему, еще в 2017 году между истцом и ответчиком, Благотворительным фондом, был заключен договор безвозмездного пользования, по которому организация получила три помещения.

Первое из них расположено на улице Калинина, 3, и имеет общую площадь в 1 021,9 кв. метра (кадастровый номер 16:50:011121:243).

Второе находится по улице Пушкина, 24/26, и имеет площадь в 50,8 кв. метра (кадастровый номер 16:50:010616:158).

Последнее же расположилось на улице Восстания, 59, а его площадь достигает 31,50 кв. метра.

Делопроизводство было начато Арбитражным судом республики 2 марта. В ходе разбирательств выяснилось: в период с 23 сентября 2019-го и по 22 апреля 2022-го у фонда возникла задолженность по оплате за бездоговорное потребление тепловой энергии в сумме 925,5 тысячи рублей. Вместе с этим с управляющей компанией не был заключен договор на содержание помещений, а потому оплата данных услуг ссудополучателем не производилась. Таким образом, второй долг был рассчитан за период с конца мая 2017-го и по конец февраля 2022-го — это чуть более 1,1 миллиона рублей.

Благсклад в жилом доме по адресу: Калинина, 3. Фото: скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

В 2021 году между исполкомом, фондом и «Казэнерго» было заключено соглашение о переводе долга, согласно которому ответчик обязуется оплатить в течение 2 месяцев 690,9 тысячи рублей. Однако обязательства не были исполнены, в связи с чем арбитраж вынес решение о взыскании данного долга, а также неустойки в размере 94,8 тысячи рублей и госпошлины в 18,7 тысячи рублей. Сроки действия данных договоров истекли в апреле прошлого года. Таким образом, исполком захотел вернуть все три помещения. Суд же встал на его сторону и решил удовлетворить требования о расторжении договора безвозмездного пользования, а также взыскать с благотворительной организации пошлину в размере 12 тысяч рублей.

«Реальное время» обратилось за комментарием в мэрию Казани, которая, в свою очередь, сообщила, что благотворительный склад продолжит свою работу. Более того, в скором времени он может быть передан в руки другому благотворительному фонду.

— Социальные проекты на ул. Калинина продолжат работать в любом случае, и в том числе продолжится сбор вещей для помощи малоимущим. Изучаем возможность передачи фонду «Добрая Казань» — то есть для тех же благотворительных целей. К сожалению, оставить площадку совсем без изменений нет возможности, так как требуется оплата коммунальных счетов, в противном случае эта ноша ляжет на жителей дома, что, конечно, тоже несправедливо, — рассказали «Реальному времени» в мэрии города.

«Чуть ли не сельсовет штурмом брать собрались»

Директор фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов в официальном telegram-чате организации сообщил о победе исполкома в суде, а также рассказал, с чем был связан его иск:

— Содержал я все это в основном из собственного кармана — потому что не умел (и не умею) попрошайничать, ну и потому что мог позволить себе такое вот нетривиальное и недешевое хобби. Потом мой бизнес рухнул, а я обанкротился. Содержать проект стало не на что. Долги копились, как снежный ком, и выросли до очень серьезных (особенно для банкрота). А я все рыпался, пыжился, не сдавался и пытался как-то спасти проект. Да и сейчас пытаюсь, — говорится в сообщении.

Говоря о возможных вариантах выхода из этой ситуации, он отметил, что Фонд президентских грантов отклонил его заявку три раза. Поэтому вариантов того, откуда могли бы взяться деньги, практически не осталось:

— Исполком уже выиграл суд по истребованию помещения; мы это решение, конечно, обжалуем, но сколько веревочке не виться — конец один. Надежды на какое-то там списание долгов нет и быть не может, помещение, в котором мы работаем — государственное имущество, и ничьих волевых решений на этот счет законом не предусмотрено, — написал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для решения проблемы Хасанов предложил три варианта, за каждый из которых пользователи могли проголосовать. Согласно первому, склад будет закрыт, учитывая, что «на этом месте ну наверняка откроют такой же точно склад, только под другой вывеской, и главная задача — обеспечение нуждающихся имуществом — будет решаться и без меня». Второй вариант предлагает «упереться рогом» и найти все необходимые средства. Что же касается третьего, то это должен быть вариант от самих граждан. Как следовало ожидать, большая часть людей, а именно 58%, проголосовала за «второй».

После подведения итогов Хасанов опубликовал еще одно обращение, в котором поблагодарил граждан за поддержку и подчеркнул, что организацию «никто не прессует». Действительно, неравнодушные жители республики стали обращаться в различные ведомства и инстанции с жалобами на то, что мэрия планирует отобрать благотворительный склад:

— <…> Был искренне изумлен, узнав, что некоторые горячие головы уже пишут жалобы во все инстанции и чуть ли не сельсовет штурмом брать собрались. <…> Да, исполком подал на нас в суд — он так и должен поступать со злостными неплательщикам. Нет, оплатить за нас долги исполком не может и не должен: в бюджете (собранном, кстати, из ваших налогов) попросту нет такой статьи расходов, — написал он.

Фонд, который сам по себе

«День Добрых Дел» — это благотворительный фонд, созданный волонтерской группой пользователей «Живого Журнала» во главе с Рустемом Хасановым. История организации началась еще в далеком 2009 году на территории столицы Татарстана, когда группа блогеров-единомышленников организовала свою первую акцию. Это был кинопраздник для детей-воспитанников детских домов и интернатов. Аренда кинотеатра и угощение для гостей были оплачены за счет личных денег участников. Праздник посетили более 200 детей из 16 районов республики.

Центральный склад «Хорошие руки», организованный благотворительным фондом, открылся в сентябре 2017 года. Как сообщала тогда пресс-служба мэрии, «помещение на цокольном этаже жилого дома №3 по ул. Калинина город передал благотворительному фонду в пользование на условиях безвозмездной аренды», а с работой тогда ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сказано на официальном сайте организации, отличительной особенностью фонда является то, что он не имеет отношения к какой-либо компании, государственной структуре, предпринимателю, артисту или политическому деятелю. Что же касается благотворительного склада «Хорошие руки», то он является одним из немногих проектов фонда. Он представляет из себя централизованный пункт приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. Благсклад принимает:

одежду, обувь;

мебель;

бытовую технику;

детский инвентарь (коляски, кроватки и т.п.);

приспособления для людей с ограниченными возможностями (ходунки, инвалидные кресла и пр.);

бытовую химию;

продукты питания длительного хранения, не требующие специальных условий хранения и складирования;

строительные и отделочные материалы;

книги.

Фото: скриншот realnoevremya.ru с официального сайта фонда

Все это имущество позже распространяется среди социально незащищенных категорий граждан, в том числе на малоимущих и многодетные семьи, а также семьи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию (пожар с полной утратой имущества и т.п.). Также в числе благополучателей имеются беженцы из Донецкой и Луганской народных республик.

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