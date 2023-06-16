«Есть определенная доля несправедливости»: татарстанский депутат высказался об идее всеобщей мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Депутат Государственного совета Татарстана Эдуард Шарафиев, участвовавший в специальной военной операции, предложил объявить всеобщую мобилизацию. Такую инициативу он объяснил «несправедливостью», с которой сталкиваются участники СВО.

— Если честно, то есть определенная доля несправедливости в том, что какая-то часть общества каждый день рискует своей жизнью на поле боя, а какая-то продолжает жить обычной гражданской жизнью, делая вид, что ничего не происходит. И данная ситуация, на мой взгляд, не является безвыходной. Я вижу как минимум два решения этой проблемы, — написал он в своем telegram-канале.

По его мнению, первое решение — всеобщая мобилизация. Второй же вариант он назвал самым оптимальным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это введение для частично мобилизованных конкретного срока службы, например один год. Таким образом, осенью этого года мобилизованные смогли бы вернуться к своим семьям. Но для того, чтобы их заменить, нужно уже сейчас объявлять вторую волну частичной мобилизации. Набрать необходимое количество бойцов и подготовить их, а затем произвести планомерную ротацию личного состава, — выразил Шарафиев свою мысль.

В зону специальной военной операции Эдуард Шарафиев добровольцем отправился осенью 2022 года — в ноябре подписал контракт с добровольческим батальоном ОДШБр «Ветераны». До этого татарстанский депутат регулярно доставлял гуманитарный груз на Донбасс. «Реальному времени» он рассказывал, что «каждый прожитый день в зоне СВО — это как маленькая жизнь со своими впечатлениями и эмоциями».

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Айрат Назипов