Минфин задумался об увеличении разового платежа с уходящих из России компаний

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Министерство финансов России думает об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из страны компаний. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

— Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем, — передает его высказывание РБК.

Сейчас иностранные компании обязаны заплатить не менее 10% в федеральный бюджет от половины их рыночной стоимости при выходе из российских активов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.

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Айрат Назипов