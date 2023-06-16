Владимир Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям во время действия моратория

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин предложил провести амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория на штрафы. Инициативу он озвучил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства также анонсировал продление моратория на штрафы за нарушение валютного законодательства на следующий год, если другие страны продолжат недружественные действия.

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.



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Татьяна Демина