Выдвинули Мухаметшина, Минниханова, Ситдикова: в Академии наук Татарстана грядет смена власти?

После выборов новых членов в АН РТ может появиться и новый президент

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ряд видных деятелей Татарстана включились в борьбу за статус действительных членов Академии наук республики. В обнародованном сегодня списке — спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин, глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, а также ректоры КГМУ и КГАСУ. Выборы пройдут на следующей неделе. Первоначально предполагалось, что на них Академия получит и нового президента, поскольку действующий предводитель академиков Мякзюм Салахов в мае выразил намерение оставить должность. Однако, по последним данным, президентский вопрос решили отложить на осень.

Кто выдвинул кандидатов в академики?



Главными претендентами на пост главного академика республики источники «Реального времени» называют доктора технических наук Рифката Минниханова и доктора исторических наук Айрата Ситдикова. Что касается доктора политических наук Фарида Мухаметшина, то с учетом текущей ситуации и намеченных на следующий год выборов президента РФ о его отставке с ныне занимаемого поста в Госсовете Татарстана не может быть и речи, считают наши эксперты.

Всего в списке кандидатов в действительные члены АН РТ — почти два десятка фамилий. Первым указан 50-летний Айрат Ситдиков, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, завкафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ, руководитель Института археологии им. Халикова АН РТ и главный редактор журнала «Поволжская археология».

Айрат Ситдиков слева. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Кандидатом по отделению гуманитарных наук и специальности «археология» Ситдикова выдвинул Ученый совет Института международных отношений КФУ. В заявке указано — членом-корреспондентом АН РТ Ситдиков стал в 2016-м, также является вице-президентом Научного комитета по управлению археологическим наследием Нацкомитета ИКОМОС, заслуженным деятелем науки и работником культуры РТ, дважды лауреатом Госпремии РТ в области науки и техники, а еще — автором 393 научных работ, 26 монографий и 5 авторских свидетельств о праве на интеллектуальную собственность.

Среди заслуг кандидата — создание музея Болгарской цивилизации, музея дерева «Татарская слободка» в Свияжске и музея «Казанская панорама», а также исследования историко-культурного наследия Казанского Кремля, Болгара и Свияжска (Успенский Собор), на основании которых эти памятники были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фарида Мухаметшина в академики выдвигает бывший замминистра иностранных дел РФ и посол России в Великобритании Александр Яковенко, ныне — ректор Дипломатической академии МИД РФ и действительный член АН РТ. В биографии кандидата указаны две его председательские должности — в Госсовете РТ и Совете Ассамблеи народов Татарстана, доктором политических наук он является уже 22 года, имеет звание профессора и госнаграды, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Дружбы нардов и орден Александра Невского. Написал более 70 научных работ, в том числе — 10 монографий.

Фарид Мухаметшин. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Яковенко называет Мухаметшина специалистом в области федеративного устройства, межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода. И указывает — профессионально-экспертный опыт кандидата востребован на федеральном уровне: Мухаметшин является зампредом Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации и членом Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Кандидат выдвинут по специальности «политология» и отделению социально-экономических наук.

Рифкат Минниханов может стать академиком по специальности «элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» и отделению математики, механики и машиноведения АН РТ. Его выдвигает Ученый совет КНИТУ-КАИ.

Бывший глава ГАИ Татарстана сейчас возглавляет ГБУ «БДД» и Совет Ассоциации содействия цифровому развитию, заведует кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ им. Туполева, является профессором и членом-корреспондентом АН РТ. Награжден орденами Мужества, Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. В активе кандидата в действительные члены АН РТ — 113 научных публикаций, 123 учебно-методические работы и 5 авторских свидетельств и патентов.

Рифкат Минниханов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Минниханов — главный редактор журнала «Вестник Научного центра безопасности жизнедеятельности» и председатель Ученого совета указанного НЦ. В качестве основных научных результатов кандидата указаны разработка автоматизированной системы контроля нарушений ПДД на базе широкополосных беспроводных сетей передачи информации и RFID-технологии и исследование проблемы использования технологий открытых систем при создании и эксплуатации распределенных информационных систем спецназначения (на примере системы ГИБДД МВД по РТ). А еще — подготовка двух кандидатов наук в качестве научного руководителя и помощь в качестве научного консультанта пяти будущим кандидатам наук и одному доктору.

Мякзюм Салахов выборы не комментирует

Список кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АН РТ был опубликован сегодня на сайте Академии. Как выяснило «Реальное время», в ближайшие дни кандидатов должны обсудить на заседаниях отделений АН, а в пятницу, 23 июня, на общем собрании состоится голосование по кандидатам. При этом участие в этой выборной процедуре примут все утвержденные кандидаты, несмотря на рекомендации или отсутствие таковых от коллег-академиков.

Первоначально предполагалось, что завершающим этапом этих выборов станет голосование и по кандидатуре нового президента Академии. Однако в последний момент этот вопрос решили отложить на сентябрь. Причин может быть несколько.

Во-первых, вновь избранным академикам нужно время, чтобы показать себя, во-вторых, как минимум один из самых вероятных претендентов на президентский пост не горит желанием занять это место, возможно, за несколько месяцев найдутся и другие кандидаты... В-третьих, источники «Реального времени» не исключают, что действующий президент АН РТ Мякзюм Салахов согласится поработать до конца срока, который истекает лишь через год.

Мякзюм Салахов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сам Салахов сегодня от комментариев во выборной теме воздержался.

В кандидатах — три ректора и главврачи

Самый широкий список кандидатов представлен по отделению медицинских и биологических наук. В их числе — ректор Казанского медуниверситета, доктор медицинских наук Алексей Созинов (специальность — биомедицинская этика), директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (анатомия и клеточная биология), главврач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ (Тюмень) Альберт Суфианов (нейрохирургия), гендиректор МКДЦ Рустем Хайруллин (организация здравоохранения) и главный специалист того же центра Игорь Игнатьев (сосудистая хирургия).

Алексей Созинов. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наряду с Мухаметшиным по специальности «политология» в выборах участвует Мидхат Фарукшин, профессор-консультант кафедры политологии КФУ, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ, автор 300 работ и неоднократный получатель грантов на научную деятельность в университетах США, Бельгии и Великобритании.

На вакансию академика по специальности «производство строительных изделий и конструкций» претендует ректор Казанского архитектурно-строительного университета, доктор технических наук Рашит Курбанов, уже являющийся членом-корресподентом АН РТ. Он выдвигается по одному отделению с Рифкатом Миннихановым.

Ректора Казанского института культуры и искусств Розу Ахмадиеву ученый совет вуза выдвинул в члены-корреспонденты Академии наук по специальности «педагогика: теория и методика организации социально-культурной деятельности».

А вот руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина может стать членом-корреспондентом АН РТ по специальности «эпидемиология». В кандидаты ее выдвинул Ученый совет Казанской медакадемии, где главный санврач республики заведует кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии. Также она является автором 122 научных работ и разработанного алгоритма обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия международных массовых мероприятий на примере XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани.

Марина Патяшина. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С полным списком кандидатов можно ознакомиться на сайте Академии.