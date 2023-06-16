Выдвинули Мухаметшина, Минниханова, Ситдикова: в Академии наук Татарстана грядет смена власти?
После выборов новых членов в АН РТ может появиться и новый президент
Ряд видных деятелей Татарстана включились в борьбу за статус действительных членов Академии наук республики. В обнародованном сегодня списке — спикер парламента РТ Фарид Мухаметшин, глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, а также ректоры КГМУ и КГАСУ. Выборы пройдут на следующей неделе. Первоначально предполагалось, что на них Академия получит и нового президента, поскольку действующий предводитель академиков Мякзюм Салахов в мае выразил намерение оставить должность. Однако, по последним данным, президентский вопрос решили отложить на осень.
Кто выдвинул кандидатов в академики?
Главными претендентами на пост главного академика республики источники «Реального времени» называют доктора технических наук Рифката Минниханова и доктора исторических наук Айрата Ситдикова. Что касается доктора политических наук Фарида Мухаметшина, то с учетом текущей ситуации и намеченных на следующий год выборов президента РФ о его отставке с ныне занимаемого поста в Госсовете Татарстана не может быть и речи, считают наши эксперты.
Всего в списке кандидатов в действительные члены АН РТ — почти два десятка фамилий. Первым указан 50-летний Айрат Ситдиков, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, завкафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ, руководитель Института археологии им. Халикова АН РТ и главный редактор журнала «Поволжская археология».
Кандидатом по отделению гуманитарных наук и специальности «археология» Ситдикова выдвинул Ученый совет Института международных отношений КФУ. В заявке указано — членом-корреспондентом АН РТ Ситдиков стал в 2016-м, также является вице-президентом Научного комитета по управлению археологическим наследием Нацкомитета ИКОМОС, заслуженным деятелем науки и работником культуры РТ, дважды лауреатом Госпремии РТ в области науки и техники, а еще — автором 393 научных работ, 26 монографий и 5 авторских свидетельств о праве на интеллектуальную собственность.
Среди заслуг кандидата — создание музея Болгарской цивилизации, музея дерева «Татарская слободка» в Свияжске и музея «Казанская панорама», а также исследования историко-культурного наследия Казанского Кремля, Болгара и Свияжска (Успенский Собор), на основании которых эти памятники были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фарида Мухаметшина в академики выдвигает бывший замминистра иностранных дел РФ и посол России в Великобритании Александр Яковенко, ныне — ректор Дипломатической академии МИД РФ и действительный член АН РТ. В биографии кандидата указаны две его председательские должности — в Госсовете РТ и Совете Ассамблеи народов Татарстана, доктором политических наук он является уже 22 года, имеет звание профессора и госнаграды, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Дружбы нардов и орден Александра Невского. Написал более 70 научных работ, в том числе — 10 монографий.
Яковенко называет Мухаметшина специалистом в области федеративного устройства, межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода. И указывает — профессионально-экспертный опыт кандидата востребован на федеральном уровне: Мухаметшин является зампредом Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации и членом Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Кандидат выдвинут по специальности «политология» и отделению социально-экономических наук.
Рифкат Минниханов может стать академиком по специальности «элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» и отделению математики, механики и машиноведения АН РТ. Его выдвигает Ученый совет КНИТУ-КАИ.
Бывший глава ГАИ Татарстана сейчас возглавляет ГБУ «БДД» и Совет Ассоциации содействия цифровому развитию, заведует кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ им. Туполева, является профессором и членом-корреспондентом АН РТ. Награжден орденами Мужества, Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. В активе кандидата в действительные члены АН РТ — 113 научных публикаций, 123 учебно-методические работы и 5 авторских свидетельств и патентов.
Также Минниханов — главный редактор журнала «Вестник Научного центра безопасности жизнедеятельности» и председатель Ученого совета указанного НЦ. В качестве основных научных результатов кандидата указаны разработка автоматизированной системы контроля нарушений ПДД на базе широкополосных беспроводных сетей передачи информации и RFID-технологии и исследование проблемы использования технологий открытых систем при создании и эксплуатации распределенных информационных систем спецназначения (на примере системы ГИБДД МВД по РТ). А еще — подготовка двух кандидатов наук в качестве научного руководителя и помощь в качестве научного консультанта пяти будущим кандидатам наук и одному доктору.
Мякзюм Салахов выборы не комментирует
Список кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АН РТ был опубликован сегодня на сайте Академии. Как выяснило «Реальное время», в ближайшие дни кандидатов должны обсудить на заседаниях отделений АН, а в пятницу, 23 июня, на общем собрании состоится голосование по кандидатам. При этом участие в этой выборной процедуре примут все утвержденные кандидаты, несмотря на рекомендации или отсутствие таковых от коллег-академиков.
Первоначально предполагалось, что завершающим этапом этих выборов станет голосование и по кандидатуре нового президента Академии. Однако в последний момент этот вопрос решили отложить на сентябрь. Причин может быть несколько.
Во-первых, вновь избранным академикам нужно время, чтобы показать себя, во-вторых, как минимум один из самых вероятных претендентов на президентский пост не горит желанием занять это место, возможно, за несколько месяцев найдутся и другие кандидаты... В-третьих, источники «Реального времени» не исключают, что действующий президент АН РТ Мякзюм Салахов согласится поработать до конца срока, который истекает лишь через год.
Сам Салахов сегодня от комментариев во выборной теме воздержался.
В кандидатах — три ректора и главврачи
Самый широкий список кандидатов представлен по отделению медицинских и биологических наук. В их числе — ректор Казанского медуниверситета, доктор медицинских наук Алексей Созинов (специальность — биомедицинская этика), директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (анатомия и клеточная биология), главврач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ (Тюмень) Альберт Суфианов (нейрохирургия), гендиректор МКДЦ Рустем Хайруллин (организация здравоохранения) и главный специалист того же центра Игорь Игнатьев (сосудистая хирургия).
Наряду с Мухаметшиным по специальности «политология» в выборах участвует Мидхат Фарукшин, профессор-консультант кафедры политологии КФУ, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ, автор 300 работ и неоднократный получатель грантов на научную деятельность в университетах США, Бельгии и Великобритании.
На вакансию академика по специальности «производство строительных изделий и конструкций» претендует ректор Казанского архитектурно-строительного университета, доктор технических наук Рашит Курбанов, уже являющийся членом-корресподентом АН РТ. Он выдвигается по одному отделению с Рифкатом Миннихановым.
Ректора Казанского института культуры и искусств Розу Ахмадиеву ученый совет вуза выдвинул в члены-корреспонденты Академии наук по специальности «педагогика: теория и методика организации социально-культурной деятельности».
А вот руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина может стать членом-корреспондентом АН РТ по специальности «эпидемиология». В кандидаты ее выдвинул Ученый совет Казанской медакадемии, где главный санврач республики заведует кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии. Также она является автором 122 научных работ и разработанного алгоритма обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия международных массовых мероприятий на примере XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани.
С полным списком кандидатов можно ознакомиться на сайте Академии.
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