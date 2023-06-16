Подписаны соглашения по «Играм будущего» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась церемония подписания соглашения по «Играм будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. В ней приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.



Соглашения подписали АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» и АО «ПозитивТехнолоджиз», АНО «Цифровая экономика», «СберИнтертеймент», ПАО «Соллерс», сообщает пресс-служба раиса республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» в Казани пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей: по указу президента России правительство выделит 1,8 млрд рублей в 2023 году и около 3,5 млрд рублей в 2024-м.

В столице Татарстана проведут комплексные инспекционные проверки готовности города к международному мультиспортивному турниру «Игры будущего» в 2024 году.

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Маргарита Головатенко