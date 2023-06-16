В Татарстане появится центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Оно касается совместного запуска и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов и предполагает строительство в республике центра сортировки мусора и комплекса по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба раиса региона.

В подписании соглашения о сотрудничестве приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко. Они также обсудили текущие вопросы отрасли.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в феврале 2023 года Российский экологический оператор и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех крупных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов за 20 млрд рублей. Их общая мощность составит 1,4 млн тонн.



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Татьяна Демина