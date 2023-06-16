Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане появится центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО

12:12, 16.06.2023
В Татарстане появится центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Оно касается совместного запуска и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов и предполагает строительство в республике центра сортировки мусора и комплекса по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба раиса региона.

В подписании соглашения о сотрудничестве приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко. Они также обсудили текущие вопросы отрасли.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в феврале 2023 года Российский экологический оператор и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех крупных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов за 20 млрд рублей. Их общая мощность составит 1,4 млн тонн.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем