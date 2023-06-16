Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан занял 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России — 2023. Его озвучили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба раиса республики.

— Во-первых, мы создали хорошую инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Созданы промышленные площадки. Там задействовано 97 тысяч человек, отгружена продукция на 596 млрд рублей. Во-вторых, ведем работу по подготовке кадров. Серьезно работаем по созданию ресурсных центров, их сегодня в республике 45. И в-третьих, помогаем в продвижении МСП, создали республиканский маркетинговый центр, там 4 400 участников, они получили заказ на 196 млрд рублей, — рассказал на ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов.

Вторую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Татарстан удерживает 5 лет подряд.

— На площадке обсуждался бренд «Сделано в России». Вот «Сделано в Татарстане» — это уже бренд, — заявил на оглашении рейтинга первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата стала Москва. Третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.



При формировании рейтинга анализируются 70 показателей. Среди них регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Информацию получают через опрос бизнесменов. Эксперты также используют статистические данные.

Напомним, Татарстан находился на 2-м месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и в 2022 году. Первое место было у Москвы, третье — у Московской области.



В 2021 году Татарстан также занимал в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата вторую строчку. При этом республика лидировала по таким показателям, как доступность кредитных ресурсов, удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей.



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Татьяна Демина