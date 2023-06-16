Татарстан доработает законопроект о наказании россиян, живущих за границей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан доработает свою инициативу о предоставлении права силовикам составлять протоколы на живущих за границей россиян, заключение на проект поправок в КоАП подготовили в Совете законодателей при российском парламенте.



Госсовет республики ранее выступил с инициативой о наказании за границей россиян по статьям об экстремизме, злоупотреблении свободой слова и дискредитации армии России. Срок давности по таким нарушениям предлагали увеличить до двух лет.

Совет считает предложение Татарстана актуальным в первую очередь в условиях проведения специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас по КоАП за правонарушения, которые россиянин совершил за рубежом, можно привлечь только по статье об участии в деятельности нежелательной в РФ организации (ст. 20.33). Наказание последует, если действия лица направлены против интересов России и если гражданина не наказали в иностранном государстве. При этом можно привлечь находящихся за границей к ответственности.

Инициативу Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей при Госдуме в мае этого года. Татарстанские депутаты подчеркивают, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов России».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко