Летом Спасскую башню в Казани впервые откроют для посещений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спасская башня Казанского кремля откроется как общественное пространство в августе этого года. Об этом рассказал директор ГБУ «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

— В августе надеемся завершить музеефикацию Спасской башни и, наконец-то, откроем ее для посещения, чего никогда до этого не делалось. Внутри появится небольшой музей и будет доступ в тело самой башни. В конце августа, надеюсь, завершим, продемонстрируем, — передает его слова РБК «Татарстан».

Рахимов рассказал, что в музее-заповеднике сейчас работают над тем, чтобы сформировать в Кремле «дружелюбное пространство», а также стратегию развития на ближайшие 5 лет.

— Будут прописаны наиболее значимые проекты, а также шаги, которые необходимо предпринять в ближайшие 3-5 лет и в долгосрочной перспективе — до 10 лет. Реализованные проекты в рамках двора Присутственных мест для нас точка отсчета для трансформации всей оставшейся территории Казанского кремля, — добавил собеседник.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце февраля «Реальное время» писало, что Спасскую башню Казанского кремля ждет новый этап реконструкции. Какую оценку получил проект ГУП «Татинвестгражданпроект» по реконструкции объекта, можно узнать в материале интернет-газеты.



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Айрат Назипов