Владимир Путин заявил, что инфляция в России близка к историческому минимуму

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Инфляция в России ниже, чем в других западных странах. Она составляет 2,9% и близка к историческому минимуму. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.



Спрос в экономике поддержан. Раскачки цен не допущено, утверждает глава государства.

скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

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Татьяна Демина