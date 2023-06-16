Рустам Минниханов обсудил с Дмитрием Чернышенко «Игры будущего»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Они обсудили подготовку в «Играм будущего».

Мероприятие пройдет в Казани в 2024 году. Ожидается, что за играми будут следить 300 тысяч человек на трибунах и более 100 миллионов человек онлайн по всему миру, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня же на ПМЭФ состоялась церемония заключения соглашения по «Играм будущего». Документы подписали АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» и АО «ПозитивТехнолоджиз», АНО «Цифровая экономика», «СберИнтертеймент» и ПАО «Соллерс».

«Игры будущего» в Казани пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей: по указу президента России правительство выделит 1,8 млрд рублей в 2023 году и около 3,5 млрд рублей в 2024-м.

В столице Татарстана проведут комплексные инспекционные проверки готовности города к международному мультиспортивному турниру «Игры будущего» в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов