Более 10 тысяч военнослужащих на СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Более 10 тысяч российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны России.



С 1 января по 31 мая этого года за лично уничтоженные 4,4 единицы украинской и западной военной техники выплаты получили 3,1 тысячи военных ВС РФ.

В 2022 году за уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили более 7 тысяч российских военных.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей. Отмечается, что для выплат нет ограничений, зависящих от количества уже уничтоженных ранее единиц техники противника.

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Маргарита Головатенко