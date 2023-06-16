Татарстанцам снова запретили заходить в лес в ряде районов республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов IV класса в очередной раз вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день, следует из постановления кабмина республики.

Ограничение действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

Ограничения не распространяются на должностных лиц и органов госвласти, а также на представителей министерств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минлесхоз Татарстана должен перекрыть шлагбаумами лесные дороги, усилить патрулирование в лесных массивах и проинформировать население.

В последний раз подобные ограничения в Татарстане вводили 22 мая. При этом на этой неделе в республике вновь объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью лесов. Его продлевают восьмой раз с начала 2023 года.

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Айрат Назипов