Модернизацию банкнот завершат до конца 2023 года

Модернизацию банкнот в России завершат до конца года, заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



По его словам, модернизация идет по плану. ЦБ намерен объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов — 1 тыс. и 5 тыс. рублей. До конца года должны представить банкноты, обновленные в логике 100, 200, 2 тыс. рублей.

Трачук отметил, что в конце 2023 года или в начале следующего модернизированные банкноты появятся в широком обращении. Рассчитывается, что большая часть банков сможет принимать обновленные банкноты к моменту их выпуска, сообщает ТАСС со ссылкой на РБК.

Банк России планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей этим летом. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, рассказывал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.



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Маргарита Головатенко