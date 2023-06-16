«Дата проведения «Ночного велофеста» была перенесена по организационным причинам»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Организационные моменты стали причиной переноса «Ночного велофеста», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани. Напомним, мероприятие планировали организовать 17—18 июня, однако вчера стали известны новые даты — 1-2 июля.

— Дата проведения «Ночного велофеста» была перенесена по организационным причинам. Фестиваль велолюбителей пройдет в ночь с 1 на 2 июля. Маршрут будет скорректирован с связи с ограничениями на мосту Миллениум. В настоящее время схема проходит согласование с ГИБДД и другими задействованными структурами, — сообщили в пресс-службе.



Изначально предполагалось, что маршрут составит 16 км по объектам Универсиады. В этом году велофест, как и многие другие летние мероприятия, приурочен к десятилетию этого соревнования, которое проходило в Казани с 6 по 17 июля 2013 года. В нем приняли участие почти 12 тысяч спортсменов.

На время проведения готовили ограничение движение транспорта по ряду улиц — в том числе и на мосту Миллениум, где несколько дней назад стартовали ремонтные работы. Срок окончания ремонтных работ еще не назван. Как сообщили в исполкоме Казани, график будет определен после обследования участка и подсчета объема работ. При этом опрошенные водители заявили о готовности терпеливо подождать окончания ремонта.



Старт планировали организовать на площади перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Организация и проведение в Казани «Ночного Велофеста» подешевели на 18,6%, выяснило «Реальное время». Контракт заключили на 4 миллиона рублей. Профинансируют мероприятие из городского бюджета. Начальная цена составляла 4,9 млн рублей. В этом году она оказалась в 1,7 раза больше, чем в 2022-м. Тогда организацию и проведение мероприятия власти оценили в 2,77 млн рублей, а контракт по итогам тендера заключили с питерским ООО «Трансэнергострой» за 2,4 млн рублей.



Займется подготовкой «Ночного Велофеста» в 2023 году казанское ООО «Бибрайт». Всего в тендере участвовали восемь субъектов. В прошлом году ООО «Бибрайт» занималось организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань». Сумма контракта составляла 2,4 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина