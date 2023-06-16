В России порядка 6 млн работающих человек не получают даже МРОТ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России порядка 6 млн работающих человек не получают даже МРОТ, заявила на полях Петербургского экономического форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, около 12 млн человек не имеют никаких трудовых договоров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным Росстата, в России в первом квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 миллиона человек — это 13,5% жителей страны. По итогам 2022 года насчитывалось 14,3 млн человек за чертой бедности — 9,8% от численности населения, то есть количество бедных год к году увеличилось. Однако, по сравнению с первым кварталом 2022 года, число бедных уменьшилось — тогда их число равнялось 20,9 млн — то есть 14,3% от общей численности.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.



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Маргарита Головатенко