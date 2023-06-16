В Казани благоустроят одно из старейших кладбищ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Казани намерены выделить чуть меньше 5 млн рублей на капитальный ремонт административного здания и благоустройство территории кладбища Ново-Татарское. Оно славится не только тем, что на нем захоронены великие религиозные и государственные деятели, но и тем, что 7 лет назад на его территории произошел погром. О старой и новой истории кладбища — материал «Реального времени».

Изменения заметят с порога

Ремонт на одном из старейших кладбищ Казани будет проходить на протяжении ближайших трех месяцев. Обновленное место для захоронений местные жители должны увидеть уже к концу сентября этого года.

Серьезное внимание заказчик хочет уделить благоустройству территории. Например, уже осенью все пришедшие смогут увидеть обновленный фасад входной группы (его окрасят акриловой краской), входные двери и тротуарную плитку «Классико». Название кладбища на входе обновят: буквы тщательно очистят.

Еще строители установят четыре стальные урны «Хоста». Каждая из них стоит около 14 тысячи рублей. Старые будут демонтировать.

Помимо благоустройства территории, рабочим необходимо привести в порядок административное здание кладбища, которое ожидает капитальный ремонт.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

Исполнитель должен гарантировать, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Срок, на который предоставляется гарантия составляет 5 лет. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены различные дефекты работ, то подрядчик будет обязан устранить все недостатки не позднее одного месяца. Первые 10 дней ему дают на составление акта, где будут указаны все недостатки.

Кладбище имеет давнюю историю

Ново-Татарское кладбище расположено по улице Пригородной,1 в Приволжском районе города. Появилось оно в конце XVIII века в Ново-Татарской слободе, которая была основана еще в 1749 году.

Место захоронения какое-то время существовало одновременно с кладбищем между двух слобод. В полной мере его стали использовать в начале XIX столетия. На нем хоронили как жителей Старо-Татарской слободы, так и Ново-Татарской.

В дореволюционный период там были захоронены крупные промышленники, торговцы. Сюда можно перечислить братьев Юнусовых, представителей клана Апанаевых, Утямышевых, Галеевых и многих других.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На этой территории похоронены многие выдающиеся религиозных и творческие деятели. Здесь покоятся богослов и первый татарский историк Шигабутдин Марджани, богослов Галимджан Баруди, народный поэт Габдулла Тукай, писатель Фатых Амирхан, ученый-просветитель Каюм Насыри, революционер Хусаин Ямашева и многие другие.

Кладбище было главным общегородским татарским погостом почти все время существования. Из-за отсутствия мест, новые могилы больше не выделяются — хоронить людей можно только в родственные могилы.

История с погромом

В новейшей истории старейшего кладбища есть «темные пятна». В 2016 году всю республику облетела весть о его погроме.

В сентябре вандалы разломали 123 надгробия. Все разрушения происходили недалеко от могилы Габдуллы Тукая — она, к слову, не пострадала.

По горячим следам громкое дело не раскрыли. Не помогло даже обещанное раисом республики вознаграждение в 5 млн рублей за ценную информацию. Позже МВД Татарстана передало материалы в Следком, а там дело было приостановлено за отсутствием подозреваемых. Возобновили его 7 марта 2017 года, на следующий день после задержания на тот момент 24-летнего Ростислава Малахова, который уже привлекался к уголовной ответственности за поджог здания ТОЦ.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Еще во время судебных разбирательств мужчина всячески отрицал свою вину, заявляя, что «даже не знает, где находится кладбище». В мае 2017-го эти обвинения с фигуранта сняли, но отправили в колонию по подозрению в других преступлениях.

Закончилось все тем, что мужчине обязались выплатить компенсацию. В 2019 году Малахов получил первые деньги от Минфина.

Само же преступление так и осталось нераскрытым. Но именно это событие побудило казанские власти выделить в 2017 году 6,4 млн рублей на ремонт оград и благоустройство территории.

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Айрат Назипов