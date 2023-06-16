Ремонт горевшего в Казани дома планируется завершить к 7 июля

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Все основные ремонтные работы в доме №8/2 на улице Чехова в Казани, где на этой неделе произошел пожар, планируется завершить к 7 июля. Такую задачу поставил мэр города Ильсур Метшин, сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что жители четвертого и пятого этажей смогут вернуться в свои квартиры через 3 недели. В случае если не пострадали трубы, уже сегодня домой смогут прийти проживающие на первых этажах. Метшин распорядился привлечь для ремонта дополнительных рабочих.

В результате пожара полностью выгорели кровля и чердак дома, крышу предстоит заново восстановить. На объекте работает 16 человек. Проект восстановления подготовлен, необходимые строительные материалы заказаны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, пожар в Казани в жилом доме по ул. Чехова, 8/2 произошел вечером 14 июня — горела крыша здания. Жильцов эвакуировали. Часть из них разместили в гостинице, другие провели ночь у родственников и близких.

Причины пожара устанавливаются. Специалисты оценят повреждения и дадут предварительное заключение, оценят сроки ремонта мест общего пользования — кровли и подъездов.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по Казани, расположенный в доме, временно приостановил оказание госуслуг. Выдача паспортов старого образца с ул. Чехова, 8/2 перенесена в отдел по вопросам миграции ОП «Вишневский» УМВД России по Казани по ул. Товарищеской, 28/70. Услуга будет оказываться 15 июня с 14.00.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева