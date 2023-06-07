Итоги дня: матч за Суперкубок в Казани, подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса, помилование Сапеги
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 июня:
- Казань примет матч за Суперкубок России по футболу 15 июля 2023 года. Он пройдет на «Ак Барс Арене». За титул сразится «Зенит» и победитель пары ЦСКА и «Краснодар» в суперфинале Кубка России.
- На международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет 20—22 сентября 2023 года, ожидают более 17 тысяч человек. На мероприятие, бюджет которого составил 35 млн рублей, уже зарегистрировался 681 гражданин. Из них 553 человека — участники, 84 — спикеры, 44 — организаторы. Площадь выставки форума уже забронирована на 53% — 2 094 из 3 943 «квадратов».
- Совет Федерации России одобрил законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы животных. Кодекс об административных правонарушениях дополнят тремя новыми статьями.
- Казанское выступление певицы Кати Лель в День России обойдется городскому бюджету в 880 тысяч рублей. Артистка получит полную предоплату за свою 50-минутную программу на площадке возле Центра семьи «Казан».
- Организацией и проведением Сабантуя в Казани, как и в прошлом году, займутся две местные компании — «Дирекция культурных и социальных проектов» и «Пропраздник». Они выиграли тендеры, будучи единственными участниками торгов. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 7% населения приходится на людей с инвалидностью. Это 283,4 тысячи человек. Из них 266,2 тысячи татарстанцев — взрослые, 17,2 тысячи — дети.
- В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности составило 19,6 млн человек. Это 13,5% населения страны и больше, чем по итогам 2022 года, когда таких граждан насчитывалось 14,3 млн.
- Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что страна при участии России, Катара и Туркмении создаст газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Сроки реализации проекта он не озвучил.
- Дистанционное электронное голосование в России в 2023 году пройдет в 24 регионах. Его применят на выборах по всей территории в Чувашии, Алтайском крае, Ненецком автономном округе, а также в Архангельской, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Томской и Ярославской областях.
- В России за январь—май 2023 года ввели около 41,5 млн кв. м жилья. Из них 17,3 млн «квадратов» — многоквартирные дома. Показатель оказался выше аналогичного периода 2022 года на 6,3%.
- В Казани после возобновления выдачи биометрических загранпаспортов образовались большие очереди из желающих оформить их, в том числе в Управлении по вопросам миграции на Чехова, 8/2. Некоторые ждали очереди больше часа.
- Количество отравившихся суррогатным сидром россиян продолжает расти. По данным Минздрава, пострадали 96 человек, из которых 30 умерли. В числе отравившихся пять несовершеннолетних и беременная женщина.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, осужденную на 6 лет. Ее передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.
- После продления льготного налогового режима для территорий опережающего развития в Татарстане возобновили рассмотрение новых заявок резидентов. Комиссия одобрила расширение «продуктового» проекта основательницы «Бахетле» Муслимы Латыповой в ТОР «Зеленодольск», приняла пополнение в ТОР «Набережные Челны» и «Нижнекамск». В общей сложности это принесет моногородам 5,6 млрд рублей инвестиций.
Ключевые события 469-го дня специальной военной операции на Украине:
- Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса 5 июня в районе 21 часа. В результате пострадало мирное население. По оценке МИД России, восстановление аммиакопровода может занять до трех месяцев — все будет зависеть от доступности прохода к месту повреждения.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу и созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
- Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» киевского режима. По его словам, «киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы».
- Как сообщает Минобороны России, ВСУ пытались прорвать оборону на Донецком направлении около Артемовска. Отражены восемь попыток наступления. За сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».
- На Времевском выступе за сутки отражены три атаки ВСУ около н. п. Нескучное и Левадное, а также атака штурмового подразделения у Новодонецкого. В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин уничтожена.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое и Стельмаховка. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино и Ямполовка. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».
- Всего с начала спецоперации уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4 527 беспилотников, 424 ЗРК, 9 634 танка и других боевых бронированных машин, 1 119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 034 орудия полевой артиллерии и минометов и 10 771 единица автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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