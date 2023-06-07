В Татарстане 7% населения — люди с инвалидностью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 1 мая 2023 года в Татарстане 7% от численности населения составляют люди с инвалидностью. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Примерно такие цифры в целом по России, — уточнила она, добавив, что наблюдается тенденция роста числа детей с инвалидностью. Это связано с ранним ее выявлением.

Инвалидность есть у 283,4 тысячи татарстанцев. Из них человек 266,2 тысячи человек — взрослые, 17,2 тысячи — дети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале этого года Эльмира Зарипова рассказывала «Реальному времени», что в списке безработных в Татарстане числятся 454 инвалида. Она напомнила об изменении порядка приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Если у работодателя штатная численность от 35 до 100 человек, то 2% мест должны быть для людей с ОВЗ, если в штате более 100 человек, то уже 3% инвалидов от среднесписочной численности.

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Татьяна Демина