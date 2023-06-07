Казанские Сабантуи проведут две местные компании

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в 2023 году организацией и проведением Сабантуев в Казани займутся две местные компании — «Дирекция культурных и социальных проектов» и «Пропраздник». Они выиграли тендеры, будучи единственными участниками торгов.

Сабантуй на Лебяжьем и в Дербышках остался в тех же руках

ООО «Дирекция культурных и социальных проектов» займется организацией и проведением Сабантуя на озере Лебяжье в Кировском районе Казани и в Березовой роще Советского района города. Общая сумма двух контрактов — 30,196 млн рублей. В ходе тендера начальная цена, объявленная городскими властями, не поменялась ни на копейку.

Сабантуй на озере Лебяжье обойдется бюджету Казани в 15,7 млн рублей. Будут работать два майдана — детский и центральный. На последнем можно будет увидеть выступление профессиональных творческих коллективов и солистов, в том числе вокальные ансамбли, хореографические народные коллективы, танцевальные коллективы в спортивном современном стиле, а также двух артистов татарской эстрады. Организуют на Лебяжьем и работу светомузыкального фонтана с высотой водной картины не менее 6 метров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На Сабантуй в Березовой роще Дербышек потратят 14,48 млн рублей. Концертная программа продлится как минимум 6 часов. Перед гостями выступят солисты-вокалисты, вокально-инструментальный ансамбль, народные и эстрадные хореографические коллективы и так далее. На праздничной площадке оборудуют сцену и спортивную площадку, где будут проходить традиционные состязания — корэш, «Достань петуха».

Казанское ООО «Дирекция культурных и социальных проектов», которое займется организацией Сабантуя сразу на двух площадках, было зарегистрировано в июле 2015 года. Компанией руководит и на 40% владеет Владимир Беленов — президент Федерации чирлидинга Татарстана и директор футбольного клуба «Хан». Другие совладельцы — супруга Карина Беленова (20%) и брат Павел Беленов (40%). Специализация фирмы — деятельность в области искусства и организации развлечений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании — 50 тысяч рублей. Прошлый год она завершила с выручкой в 206,8 млн и чистой прибылью — в 5,5 млн рублей. При этом у фирмы есть чистые активы на 43 млн рублей.

В портфеле госзаказов у компании десятки контрактов на общую сумму около 170 млн рублей. В частности, заключала договоры с КГЭУ на организацию культурно-массовых мероприятий почти за 1,4 млн рублей, с Комитетом по делам детей и молодежи столицы Татарстана — на организацию и проведение Казанского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» за 1,487 млн рублей, с Минздравом региона за 2,2 млн рублей — на организацию, обслуживание и проведение республиканского конкурса «Врач года — Ак Чәчәкләр», с КНИТУ — на проведение летнего фестиваля по чирлидингу за 733,5 тысячи рублей.

Опыт проведения Сабантуев у компании, как оказалось, уже есть. Она занималась организацией праздников на Лебяжьем и в Дербышках и в прошлом году, а также в 2019-м. Стоимость контрактов минувшим летом составила 13,9 млн рублей и почти 12,2 млн рублей соответственно. Таким образом, Сабантуй в Кировском и Советском районе Казани подорожал с прошлого года на 4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сабантуй в Мирном подготовит организатор Дня Победы и других масштабных торжеств

Организацией и проведением Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный, а также на казанском Ипподроме займется казанское ООО «Пропраздник». Компания была единственным участником тендера. За свои услуги она запросила ровно такую же сумму, какую объявили власти города при размещении закупки — 38,4 млн рублей.

«Пропраздник» также выигрывает тендеры казанских властей не впервые. В этом году компания уже занималась организацией и проведением торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» за 5,46 млн рублей и мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за 41,8 млн рублей.

ООО «Пропраздник» зарегистрировано в Казани в октябре 2015 года. Владеет и руководит компанией, специализирующейся на деятельности в области исполнительских искусств, предприниматель Дмитрий Мартынов, бывший гендиректор уже ликвидированного ООО «Дирекция праздничных программ».

Уставный капитал организации — 10 тысяч рублей. В прошлом году она показала чистую прибыль в 11,1 млн при выручке в 142,2 млн рублей. Чистые активы оцениваются в 4,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Торжества в Березовой роще пройдут на площадке «Майдан». Традиционно для гостей подготовят концерт, спортивные соревнования с призами и прочие активности. Концертная программа начнется с пролога, в котором задействуют Государственный ансамбль песни и танца, театры танца, молодежный танцевальный коллектив.

Сабантуй на Ипподроме и в Мирном, как и два других, в Кировском и Советском районе Казани, также остался в тех же руках — ООО «Пропраздник» организовывало его на этой площадке и в 2022 году. Контракт с Управлением культуры города был заключен на 33,4 млн рублей при начальной цене в 38,4 млн рублей. И если в 2023 году у компании конкурентов не было, то в прошлом в тендере участвовала еще одна компания, предложившая 33,6 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Сабантуй в Казани пройдет 24 июня. В городах и районных центрах Татарстана праздник отметят 10—11 июня, а в Набережных Челнах — 17 июня.

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Татьяна Демина