После сообщений о больших очередях за загранпаспортами в Казани ускорили прием

Очереди в паспортном столе

С возобновлением выдачи биометрических загранпаспортов сегодня в Казани до полудня образовались большие очереди из желающих оформить документ. В частности, в Управление по вопросам миграции на Чехова, 8/2 скопилось много посетителей.

Однако уже к часу дня в паспортном столе их количество заметно убавилось. Как сообщил корреспонденту «Реального времени» один из посетителей, прием у специалиста ему был назначен на 12.50, спустя полчаса он еще ожидал своей очереди.

— Все пришли по записи, в итоге по живой начали, — рассказал мужчина нашему изданию.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одни посетители рассказали, что были записаны на 12.10, и в ожидании провели почти полтора часа, но их так и не успели принять. По словам казанцев, сотрудники паспортного стола их не обслужили и ушли на обед до 14.00, а после этого часа выдачи документов уже нет. Можно лишь подать заявление на оформление загранпаспорта.

Спустя еще некоторое время в коридорах практически не осталось людей. По словам сотрудников ведомства, следующий наплыв посетителей они ожидают к 14.00.

Фото: realnoevremya.ru

В России возобновили выдачу загранпаспортов нового образца

С начала июня на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» возобновили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. Ранее желающим подать заявление онлайн сервис сообщал, что «загранпаспорт нового образца временно не оформляется».

Подать заявление также можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Фото: flickr.com

Выдавать 10-летние загранпаспорта портал «Госуслуги» перестал с 2 февраля, ссылаясь на высокий спрос на микросхемы. Сообщалось, что предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляло донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса.

Елизавета Пуншева