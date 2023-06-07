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Президент Турции предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

16:20, 07.06.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет RT со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что турецкий лидер уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Также он созвонился с Владимиром Зеленским.

Эрдоган считает, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Фото: sledcom.ru

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

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Айрат Назипов
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