Организаторы Kazan Digital Week рассчитывают на рост числа участников из других стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организаторы международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в Татарстане в сентябре 2023 года, рассчитывают на рост числа участников из других стран. Об этом рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Большую заинтересованность проявляют страны Организации исламского сотрудничества и СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Регистрация на форум продолжается. Точное количество заявившихся на участие человек озвучат позже.

— В этом году мы рассчитываем на рост количества стран — участников KDV. Сейчас идет активная такая фаза, идет активная регистрация, формирование спикеров, формирование круглых столов, — сказал Айрат Хайруллин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Айрат Хайруллин напомнил, что в прошлом году в Kazan Digital Week приняли участие 14 тысяч человек. Форум посетили главы и министры цифровизации регионов России, а также представители 32 государств.

Напомним, Kazan Digital Week в 2023 году получил федеральный статус. Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.



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Татьяна Демина