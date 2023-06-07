В России за пять месяцев ввели около 41,5 кв. м жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительным данным, около 41,5 кв. м жилья ввели в России за пять месяцев 2023 года, сообщает Минстрой России со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.



Из общего количества введенного жилья 17,3 млн кв. м — многоквартирное. Этот показатель выше данных аналогичного периода 2022 года на 6,3%.

— С учетом того, что план по итогам пяти месяцев года в целом достигнут, прошу все регионы в этом направлении не только сохранить, но и нарастить темпы, — сказал замминистра.

49 регионов достигли плановых значений по вводу МКД, существенное превышение плана отмечается в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирской, Московской, Воронежской, Иркутской областях, Краснодарском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО — Югре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае Татарстан стал одним из лидеров российских регионов по вводу жилья за 4 месяца 2023 года. Как отметили в Росстате, за это время в республике введено 1 411 600 квадратных метров жилья. Это четвертое место по стране.

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Маргарита Головатенко