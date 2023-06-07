ЦИК разрешила 24 российским регионам провести электронное голосование в сентябре

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году может пройти в 24 регионах. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

— По итогам рассмотрения заявок регионов, а их было более 30, принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 — это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли, — рассказала она.

ДЭГ будет применяться на выборах по всей территории в Чувашии, Алтайском крае, Ненецком автономном округе, а также в Архангельской, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

Дистанционное электронное голосование будет проходить на отдельных выборах в Пермском и Камчатском краях, Карелии, а также в Пермском, Белгородской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Свердловской, Тульской и Челябинской областях.

Фото: ЦИК России

Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 регионах страны.

Месяц назад Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года. На нем изображена буква V в цветах российского флага.



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Айрат Назипов