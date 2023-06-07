За чертой бедности живут почти 20 миллионов россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в первом квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 миллиона человек — это 13,5% жителей страны, согласно данным Росстата.



По итогам 2022 года насчитывалось 14,3 млн человек за чертой бедности — 9,8% от численности населения, то есть количество бедных год к году увеличилось. Однако, по сравнению с первым кварталом 2022 года,, число бедных уменьшилось — тогда их число равнялось 20,9 млн — то есть 14,3% от общей численности.

Граница бедности в первом квартале составила 14 026 рублей, бедными считаются люди с доходами ниже этой суммы. Годом ранее граница бедности составляла 13 545 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер страны Татьяна Голикова в мае сообщала, что все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличиваться опережающими темпами.

По ее словам, в России в 2023 году создадут Реестр нуждающихся граждан. Работу реестра планируют запустить с начала 2024 года.

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Маргарита Головатенко