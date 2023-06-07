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Матч за Суперкубок России по футболу в 2023 году пройдет в Казани

15:53, 07.06.2023
Матч за Суперкубок России по футболу в 2023 году пройдет в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань официально примет матч за Суперкубок России по футболу в этом году. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». За титул сразится «Зенит» и победитель пары ЦСКА и «Краснодар» в суперфинале Кубка России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Отметим, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов еще в конце мая подтверждал готовность стадиона «Ак Барс — Арена» к проведению такого матча. Но окончательного решения о выборе места еще не было.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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