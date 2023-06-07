Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, сообщает БелТА.

Указ о помиловании был подписан президентом республики 6 июня. Уже 7 июня Сапегу передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

— Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло, — поделилась Софья Сапега.

Софью Сапегу задержали вместе с оппозиционером Романом Протасевичем в конце мая 2021 года. Гродненский областной суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапегу признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

После приговора девушка написала прошение на имя Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. В январе отчим Сапеги сообщил, что ей отказали в помиловании.

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Маргарита Головатенко