В Минобороны России рассказали о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа осуществила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса. Инцидент произошел еще 5 июня в районе 9 часов вечера, сообщили в Минобороны России.

— В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории, — рассказали в оборонном ведомстве.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в министерстве.

Фото: Минобороны России

Согласно данным из открытых источников, аммиакопровод Тольятти — Одесса — это трубопровод, предназначенный для перекачки аммиака из России по территории Украины на экспорт. Контролируют частные российские партнеры «Трансаммиак» и частные украинские партнеры «Укрхимтрансаммиак».

Накануне была разрушена Каховская ГЭС. Как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

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Айрат Назипов